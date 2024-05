Iarba Neagra: Descopera Puterea si Beneficiile Acestei Plante Miraculoase

Iarba neagra (Calluna vulgaris), cunoscuta si sub numele de caluna sau martaloaga, se remarca ca o planta cu multiple proprietati medicinale si beneficii pentru sanatate. Arbustul sau mic, ce poate atinge inaltimi de pana la 100 de centimetri, si florile sale mov sau rozalie aduc un plus de culoare si vitalitate peisajelor naturale din Europa, Asia, America de Nord, Australia si Noua Zeelanda. Iarba neagra este nu doar o frumusete in natura, ci si o comoara fitochimica, continand o gama variata ... citește toată știrea