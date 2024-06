Idei indraznete de afaceri ale studentilor UAV

Idei bune, indraznete, unele originale, altele mai putin originale, dar puse in valoare prin concepte de afaceri originale au fost prezentate in cadrul "Atelierului de antreprenoriat" din cadrul Scolii de Vara a UAV, editia 2024 desfasurata la Moneasa.Evenimentul, organizat de catre Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, sub egida Societatii Antreprenoriale Studentesti din UAV, Consiliul Judetean Arad, prin Centrul Cultural Judetean Arad si Asociatia Edu4Future, a fost finantat de catre CJA ... citește toată știrea