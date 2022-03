IERARHII ARADENI LA UN NOU EVENIMENT AL BICENTENARULUI TEOLOGIEI ARADENE - CONFERINEsA PROFESORILOR DE RELIGIE ORTODOXA DIN JUDEEsUL ARAD

22 MARTIE 2022 IUSTIN POPOVICIIn ziua de marti, 22 martie 2022, in Sala "Regele Ferdinand" a Primariei Municipiului Arad s-a desfasurat conferinta profesorilor de religie ortodoxa din judetul Arad, sub genericul: File din trecutul cultural al Aradului: Institutul si Academia Teologica.Evenimentul a fost initiat si organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxa din Arad si integrat in programul aniversar dedicat bicentenarului.In prezidiul manifestarii s-au aflat Inaltpreasfintitul Parinte Dr. ... citeste toata stirea