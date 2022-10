Ilie Poenaru le-a raspuns celor care i-au cerut demisia

ARAD. Spre finalul partidei de aseara cu Universitatea Craiova, o mare parte a spectatorilor prezenti au rabufnit la adresa antrenorului Ilie Poenaru, strigandu-se "demisia, demisia, demisia".Imediat dupa joc, Ilie Poenaru a vorbit despre situatia sa de la echipa."Este presiune. Publicul isi doreste foarte multe. Cu totii ne doream sa fim la finalul turului pe un alt loc in clasament. Din pacate, am facut greseli personale si am ajuns unde am ajuns. Da, e normal ca suporterii sa imi ceara ... citeste toata stirea