Ilie Poenaru reactioneaza dupa excluderea din lot a lui Desley Ubbink

"De cand am venit la echipa, mi-am dorit un jucator ca Ubbink, deoarece este un jucator care are calitate. Nici nu am adus un alt numar 10, pentru ca ma bazam foarte mult pe el. I-am dat sanse, dar nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Un factor conturbator cred ca a fost si acea oferta de la Universitatea Craiova, care nu s-a concretizat. Din acel moment, Desley nu a mai dat randamentul asteptat, chiar daca am avut multe discutii individuale cu el, explicandu-i ca daca da randament la UTA ... citeste toata stirea