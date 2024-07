"Imigrant in Arad, experiente impartasite": au fost premiate cele mai bune eseuri

Cele mai bune eseuri participante la concursul lansat in cadrul proiectului "Imigrant in Arad, experiente impartasite" au fost premiate azi la sediul Consiliului Judetean Arad. Concursul a avut ca tema "Migrantii sunt oameni ca noi. Cum ii ajutam sa se integreze?" si si-a propus sa contribuie la educatia interculturala si sa aduca in atentia tinerilor problema integrarii migrantilor.Concursul de eseuri a fost precedat de trei intalniri care au avut loc la Universitatea Aurel Vlaicu, Colegiul ... citește toată știrea