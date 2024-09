Importanta Micului-Dejun pentru Copilul Tau

Micul-dejun este adesea considerat cea mai importanta masa a zilei, si acest lucru este cu atat mai adevarat cand vine vorba de copii. O alimentatie echilibrata si adecvata dimineata are un impact profund asupra sanatatii si dezvoltarii lor. Iata de ce micul-dejun este esential pentru copilul tau si cum poate influenta in mod pozitiv viata lor.1. Energie si ConcentrareDupa o noapte de somn, corpul copilului tau are nevoie de energie pentru a incepe ziua. Micul-dejun ofera combustibilul ... citește toată știrea