Nutritia este o componenta cruciala in cresterea si dezvoltarea copilului. Ea reprezinta ansamblul alimentelor si bauturilor care furnizeaza organismului necesarul pentru functionare. Nutrientii sunt elementele esentiale gasite in alimente, permitand organismului sa creasca si sa functioneze corect. Exista sase categorii de nutrienti esentiali: proteine, carbohidrati, grasimi, vitamine, minerale si apa.In primii ani de viata, ritmul de crestere al copilului este rapid. Corpul lor are nevoie ... citeste toata stirea