"Impreuna pentru Nicole" - eveniment caritabil in Sala Ferdinand (FOTO)

Sala Ferdinand a Primariei Arad a fost neincapatoare astazi, deoarece aradenii au venit in numar mare sa participe la evenimentul destinat pentru a o ajuta pe Nicole, fetita de 12 ani din Arad care sufera de scolioza intr-o faza avansata, pe fondul unei boli genetice.Asociatia Dalia a strans o suma importanta in donatii insa azi, 8 martie, a avut loc si un eveniment in Sala Ferdinand a Palatului Administrativ, in urma unei colaborari intre Gradinita P.P. Bambi, Primaria Arad si Cvartetul ... citeste toata stirea