In perioada 24 - 28 mai 2023, la Arad, are loc Festivalul International de Teatru Nou. Tema editiei cu numarul 8 este "Traiectorii"."S-au creat spectacole noi si s-au nascut concepte inovatoare. Toate acestea datorita unui impuls venit din dorinta de a lasa in urma (cat mai departe) cei cativa ani in care arta nu s-a putut "arata la lume" asa cum merita si cum este: vie si dinamica. Oamenii de teatru au acumulat in toata aceasta perioada o energie creatoare extraordinara pe care acum o ... citeste toata stirea