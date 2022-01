In caz de razboi in Ucraina, barbatii din Romania ar trebui sa se teama ca vor fi incorporati? Ce spune ministrul Apararii

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirmat duminica faptul ca Romania, ca membra NATO, nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, cel in care Rusia ar invada Ucraina, pentru ca aceasta tara nu este membra NATO, scrie caleaeuropeana.ro.Ministrul a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui sa se teama ca vor fi incorporati, in contextul situatiei din regiune."Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa va aduc cateva ... citeste toata stirea