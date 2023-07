In urma unei vizite pe care a facut-o ieri la cinci dintre santierele importante din municipiu, viceprimarul Lazar Faur a prezentat stadiul in care se afla fiecare. In plus, acesta a tinut sa precizeze ca lucrarile sunt in plina desfasurare in ciuda caniculei."1. Podul peste Mures este in grafic, sunt unele probleme de proiectare ce trebuie clarificate, dar constructorul este mobilizat si lucreaza sustinut pe santier.2. Lucrarile din Piata Catedralei Vechi au intrat in faza de finisaje, pe ... citeste toata stirea