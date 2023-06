A fost finalizat si aprobat Studiu de Fezabilitate de catre toate entitatile administrative implicate in proiect, adica Primaria Arad si Primaria Oradea, respectiv Consiliile Judetene Arad si Bihor."Suntem in etapa de obtinere a Acordului de Mediu. In 22 mai au fost depuse Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) si Studiul de evaluare adecvata (SEA). Urmeaza sa avem dezbateri publice in perioada 26-29 privind Documentatiile de mediu care au fost depuse la Oradea, Salonta, Chisineu-Cris ... citeste toata stirea