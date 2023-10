Cel mai rapid internet din Europa in 2023 este in insula Jersey, din Canalul Manecii, avand o viteza medie de descarcare a datelor de 265 Mbps, conform unui studiu realizat recent.Jersey, situata in largul coastelor Normandiei, e o dependenta a coroanei britanice, insa nu face parte din Marea Britanie. In topul tarilor cu cel mai rapid internet din Europa se afla si Liechtenstein, Islanda, Gibraltar si Andorra, cu viteze cuprinse intre 190 si 250 Mbps.Daca vorbim despre statele mari, Franta ... citeste toata stirea