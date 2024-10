In primul trimestru al anului viitor ar putea incepe forajele in perimetrul Neptun Deep; Romania, independenta energetic si chiar exportator de gaze

Grupul OMV a facut eforturi intense in ultimii ani pentru a gasi alternative la importurile de gaze din Rusia iar, in acest sens, proiectul Neptun Deep din apele teritoriale ale Romaniei este pe drumul cel bun, a declarat marti directorul general Alfred Stern pentru agentia de presa APA, scrie agerpres.ro."Obiectivul este ca noi sa incepem forajul in primul trimestru al anului viitor. Platforma de foraj Transocean este deja in drum spre Marea Neagra iar pana in 2027 ar urma sa inceapa ... citește toată știrea