Politistii Biroului de Investigatii Criminale cerceteaza un barbat de 50 de ani, din judetul Iasi, care, in ziua de vineri, 1 aprilie 2022, a fost depistat in flagrant, in timp ce sustragea haine sport dintr-un magazin al unui complex comercial de pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiu. ... citeste toata stirea