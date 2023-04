Luand in considerare solicitarile venite din partea unor unitati de invatamant din Arad, in cadrul sedintei de astazi a Consiliului Local Municipal s-a votat pentru suplimentarea numarului de burse pentru elevi in anul scolar 2022-2023. Astfel, dupa modificarea si completarea HCLM 579/2022, vor fi acordate 213 burse de performanta, 2.764 burse de merit, 459 burse de studiu si 1.632 burse de ajutor social.Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel ... citeste toata stirea