In weekend, pe scena Teatrului Clasic "Ioan Slavici", se joaca "Omul cu martoaga"

Toamna e din ce in ce mai antipatica, iar temperaturile mici care se anunta pentru acest final de saptamana par sa ne indemne sa ne cautam un adapost caldut si pentru minte si suflet. Si ce loc mai bun putem gasi decat la teatru? Acolo unde, sambata, 17 septembrie, de la ora 19.00, pe scena mare, se joaca "Omul cu martoaga", de George Ciprian, in regia lui Laurian Oniga - un spectacol cu mare priza la public."Chirica are o ocupatie stearsa - e arhivar. Isi vede de slujba, dar o duce greu: ... citeste toata stirea