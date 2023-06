In data de 18 iunie 2023, cu ocazia sarbatorii "Sfintilor Romani" , a fost comemorat la Gyula preotul Iosif Besan, la implinirea a 110 ani de la trecerea sa la cele vesnice. Acesta a slujit ca preot, timp de 40 de ani, la biserica romaneasca din Gyula, care astazi are rang de Catedrala Episcopala. La liturghia arhiereasca si la manifestarile legate de inaugurarea unui monument in Cimitirul Romanesc din Gyula, a participat si Florin Vasiloni, consulul general al Romaniei la Gyula.Slujbele ... citeste toata stirea