Inca o drona a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, pe teritoriul Romaniei, la granita cu Ucraina. In locul in care s-a prabusit drona s-a format un crater de 4 metri.In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.30, Politia de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din judetul Tulcea. Resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitatii.In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.30, Politia de Frontiera a observat un incendiu in localitatea ... citeste toata stirea