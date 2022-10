Inca o lovitura pentru Vladimir Putin! Rusia, numita oficial "stat terorist" de Consiliul Europei

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a recunoscut Rusia ca fiind "stat terorist" prin adoptarea unei rezolutii intitulate "Escaladarea continua in agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei".Pentru rezolutie au votat 99 de membri ai adunarii, iar unul dintre ei s-a abtinut. Parlamentarul ucrainean Oleksii Gonciarenko si Agentia Nationala pentru Preventia Coruptiei in Ucraina au relatat informatia. Gonciarenko este membru al delegatiei ucrainene in APCE.Adunarea Parlamentara a ... citeste toata stirea