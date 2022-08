Inca o saptamana de Picnic Festival

Picnic Festival se prelungeste cu inca o saptamana! Astfel, pana pe 4 septembrie 2022, pe faleza Muresului, in Parcul Mihai Eminescu, aradenii vor putea savura in continuare delicioase preparate culinare specifice bucatariilor din toate colturile lumii, asezonate cu muzica si multe alte surprize. Vestile bune nu se opresc aici! Si cei mici se vor putea bucura de zona amenajata special pentru ei in ultima lor saptamana de vacanta."Si anul acesta Picnic Festival s-a bucurat de ... citeste toata stirea