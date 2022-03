Inca o veste proasta pentru romani. Carnea de miel se scumpeste! Cat ar putea plati romanii pentru un kilogram

Sunt scumpiri pe banda rulanta in toate domeniile. De data aceasta vine randul carnii de miel, care in anul 2022 va creste destul de mult.Carnea de miel se scumpeste! Astfel, un kilogram va costa 22 lei/kilogramul (viu) si 35-40 lei/kilogramul (taiat). Inceputul de an a venit cu scumpiri in agricultura, pe fondul crizei din energie, dar si razboiul din Ucraina risca sa genereze o adevarata criza alimentara, in special pe piata cerealelor.Mai mult, costul furajelor a crescut, la fel preturile ... citeste toata stirea