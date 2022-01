Inca o ZI LIBERA platita pentru angajatii din Romania. In ce conditii primesti bani ca sa stai acasa

Romanii care se vaccineaza impotriva coronavirusului pot beneficia de o zi libera de la serviciu. Elevii si studentii sunt scutiti de cursuri in ziua in care fac vaccinul anti-covid, iar parintii beneficiaza si ei de o zi libera daca isi vaccineaza copilul.Inca o ZI LIBERA platita pentru angajatii din Romania. Conform Legii nr. 221/2021, parintii pot beneficia de o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, daca isi vaccineaza copilul impotriva coronavirusului. ... citeste toata stirea