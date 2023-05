Cel mai probabil, este vorba despre barbatul de 31 de ani ce se afla in barca rasturnata pe Mures, in zona Periam Port, in 30 aprilie. Patru persoane fusesera date disparute in urma rasturnarii barcii: doi barbati de 29 si 31 de ani si doi copii de 7 si 11 ani. Trupul barbatului de 29 de ani a fost gasit de pompieri vineri, 5 mai, in dreptul ... citeste toata stirea