Incadrarea in munca si detasarea strainilor verificate de inspectorii ITM

Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Arad au verificat, in perioada 31 octombrie - 8 noiembrie, modul de respectare de catre angajatori a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.25 / 2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.Actiunea, de tip Campanie Nationala, s-a desfasurat sub coordonarea Inspectiei Muncii, face parte din Programul - cadru de actiuni pe anul 2024 si a vizat prevenirea si combaterea muncii nedeclarate a ... citește toată știrea