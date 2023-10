E alerta maxima pe unul dintre cele mai tranzitate aeroporturi, in care mii de romani ajung zilnic. Un incendiu devastator a cuprins aeroportul Luton, din Anglia, iar sute de pasageri sunt blocati in terminal. Patru pompieri si un angajat au ajuns de urgenta la spital.Toate zborurile de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate, iar oamenii au fost rugati sa nu calatoreasca acolo, din cauza unui incendiu de proportii in parcarea terminalului, transmite BBC.Parcarea Terminalului 2 a ... citeste toata stirea