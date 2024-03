"Incendiu" in hotelul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad

*Exercitiul a fost organizat in contextul Saptamanii Protectiei Civile de catre ISU, in colaborare cu UVVG AradHotelul "Academica" al Universitatii de Vest "Vasile Goldis a fost scena unui exercitiu de interventie in caz de incendiu. Demonstratia a fost posibila prin implicarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" Arad, care a intervenit cu echipaje, respectiv tehnica de salvare si stingere a incendiului.Pretinsul incendiu a pornit de la o tigara aprinsa in interiorul ... citește toată știrea