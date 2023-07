In aceasta dimineata, in jurul orei 8,30 a fost anuntat un incendiu izbucnit la instalatia de exhaustare a unei societati comerciale din localitatea Sofronea.Intervin pompierii militari ai Detasamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de interventie si salvare la inaltimi, o autospeciala de prima interventie si comanda si doua ambulante SMURD, dintre care una Terapie Intensiva MobilaInterventia este in dinamica, dupa cum a comunicat Biroul de Presa al ... citeste toata stirea