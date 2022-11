In aceasta dimineata, in jurul orei 09:15, pompierii militari ai Detasamentului Sebis au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din orasul Sebis.La sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta generalizat la anexa gospodareasca, cu posibilitate de propagare la casa cat si la un adapost de animale aflat in proximitate.Deoarece in interiorul anexei care servea drept ... citeste toata stirea