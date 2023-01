In aceasta dimineata, in jurul orei 06:15, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Siad.Pentru misiune au fost dislocate forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Ineu cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, iar din cadrul Detasamentului Sebis o autospeciala de stingere cu apa si spuma. In sprijinul fortelor au actionat si pompierii voluntari ai SVSU Craiva.La sosirea ... citeste toata stirea