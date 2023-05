In aceasta dimineata, in jurul orei 09:00, pompierii militari ai Detasamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din municipiul Arad, strada Razboieni.La sosirea fortelor de interventie incendiul se manifesta la nivelul unei incaperi, cu degajari de fum in camerele locuintei.In interiorul locuintei a fost identificata o victima, un tanar in varsta de 19 ani, care a fost ... citeste toata stirea