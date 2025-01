Incendiu izbucnit la un microbuz de transport marfa pe strada Petru Rares

In dimineata zilei de marti, 21 Ianuarie, in jurul orei 05:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz de transport marfa, in municipiul Arad, strada Petru Rares.Pentru misiune au fost alocate forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad cu o autospeciala de stingere.La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta prin ardere generalizata la nivelul intregului autovehicul.Incendiul a fost ... citește toată știrea