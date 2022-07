Incendiu la anexa unei case din Pecica

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Arad, impreuna cu SVSU Pecica, au intervenit de urgenta in aceasta seara,(14.07.2022), in jurul orei 23:30, in orasul Pecica, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la anexa unei case.La fata locului, salvatorii au constatat ca incendiul se manifesta generalizat la anexa casei, cu posibilitate de extindere la casa.Pompierii au localizat si lichidat prompt incendiul, ... citeste toata stirea