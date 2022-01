Incendiu la o anexa in Vladimirescu

Detasamentul de Pompieri Arad a intervenit in aceasta dimineata in jurul orei 08.30, in localitatea Vladimirescu pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o anexa, cu rol de camera tehnica si magazie de lemne.La interventie s-au deplasat 2 autospeciale de stingere, SMURD Vladimirescu, 10 subofiteri.La sosirea echipajului SMURD al Punctului de Lucru Vladimirescu incendiul se manifesta la intreaga constructie si propagat partial la acoperisul de la casa, camera tehnica fiind lipita de ... citeste toata stirea