Incendiu la o casa din Frumuseni

In aceasta noapte, in jurul orei 03:47, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" al judetului Arad a fost alertat, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, de producerea unui incendiu, izbucnit la o casa particulara din localitatea Frumuseni.La ora 03:51 am fost informati de seful SVSU din localitate , care se afla la fata locului ca incendiul se manifesta generalizat, si la hala (crescatoria) de pui pe care o detinea proprietarul imobilului cat si la ... citeste toata stirea