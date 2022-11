Incendiu la o casa in municipiul Arad pe str. Rozelor

In aceasta dimineata in jurul orei 10,00 a fost anuntat un incendiu casa in municipiul Arad, pe str. Rozelor. Posibil ca o persoana sa fie surprinsa in interior.Intervin pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala cu modul pentru descarcerare si doua echipaje SMURD.Victima, o femeie in varsta de 76 de ani a fost extrasa din locuinta si preluata de echipajul medical SMURD TIM, ... citeste toata stirea