Incendiu la o casa in Sanleani

In urma unui apel la 112 pompierii militari ai Detasamentul Arad s-au deplasat in aceasta dimineata zilei de luni, 6 Iunie, in jurul orei 07:00 la o solicitare privind un incendiu al unei case din localitatea Sanleani.Au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Arad cu doua autospeciale de stingere, SVSU Livada si un echipaj SMURD.La ajungerea fortelor de interventie, acoperisul casei ardea cu flacara deschisa, extins la anexa casei, cu posibilitate de propagare la restul imobilului. ... citeste toata stirea