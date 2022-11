Incendiu la un utilaj industrial in interiorul unei fabrici de incaltaminte din Sebis

In aceasta dimineata (03.11.2022), in jurul orei 05:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un utilaj industrial aflat in interiorul unei fabrici de incaltaminte din orasul Sebis.Pentru misiune au fost dislocate forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Sebis cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD.La sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacara deschisa la ... citeste toata stirea