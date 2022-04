Incep lucrarile de modernizare a terenului de sport al Colegiului National "Moise Nicoara" (VIDEO)

In scurta vreme vor incepe lucrarile de modernizare a terenului de sport al Colegiului National "Moise Nicoara". Anuntul a fost facut de primarul municipiului Arad, Calin Bibart, in cadrul conferintei de presa sustinuta joi, 7 aprilie 2022.Investitia in valoare de aproape 4 milioane de lei are in vedere reabilitarea si amenajarea terenurilor de sport si a pistelor de alergare. Pe intreaga suprafata de teren de peste 7000 mp se vor amenaja doua terenuri de baschet si alte doua terenuri de ... citeste toata stirea