Incep lucrarile la pasajul din Micalaca

ARAD. Avem din nou sperante ca telenovela pasajului din Micalaca va ajunge la un final. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a emis ordinul de incepere a lucrarilor, asa ca, incepand cu data de 14 iulie, firma SPIC, care a castigat licitatia, se poate apuca de treaba.Procedura de achizitie s-a finalizat in luna martie a acestui an, dar de atunci nu s-a mai intamplat mare lucru. Si asta pentru ca firma care a castigat contractul in valoare de aproximativ 31 de milioane de lei nu a ... citeste toata stirea