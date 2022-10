Incep lucrarile la Piata Catedralei

Primarul Calin Bibart a anuntat ca incep lucrarile de reconfigurare a Pietei Catedralei, ordinul in acest sens urmand a fi dat e 1 noiembrie, iar constructorul va avea termen de un an sa le finalizeze. Vorbim despre o investitie de aproape 24 de milioane de lei, care va fi suportata de la bugetul local si care presupune transformarea zonei intr-o piata destinata pietonilor si biciclistilor.Primul pas in realizarea acestui obiectiv de investitie va fi eliberarea Pietei Catedralei de ... citeste toata stirea