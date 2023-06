Festivalul Impuls - proiect care isi propune sa dea viata culturii in cartierele timisorene - vadebuta pe 22 iunie. Festivalul se desfasoara in Timisoara, in cartierele intesate de istorie sifrumusete: Maria, Iosefin si Traian, aducand evenimente si activitati culturale captivantepentru comunitatea locala. Festivalul este organizat de Institutul Francez din Romania laTimisoara.Primul eveniment al festivalului este Radio Live, un spectacol multimedia pus in scena decatre jurnalista ... citeste toata stirea