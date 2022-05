Incepe recenzarea pe teren a populatiei: 60.9% din populatia tinta estimata la nivelul judetului Arad s-a autorecenzat

In data de 31 mai 2022 incepe etapa de colectare a datelor de recensamant, prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie - 27 mai 2022. Vor fi vizitate si gospodariile populatiei care nu au finalizat corect si complet chestionarele de recensamant.Se vor colecta date de la toate persoanele, indiferent de cetatenie, care la momentul de referinta al recensamantului aveau resedinta obisnuita in Romania (care, la 1 ... citeste toata stirea