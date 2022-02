INCEPE: Rusia a atacat Ucraina, iar Belarusul s-a alaturat invaziei (VIDEO); presedintele Iohannis condamna agresiunea Federatiei Ruse / UPDATE: Au fost activate punctele militare de comanda ale ARMATEI ROMANE

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza AFP si Reuters. Mai multe explozii au inceput sa se auda in orasele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum si in estul tarii. Operatiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie, aeriene si de pe mare, scrie realitatea.net.Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din Kiev, precum si ... citeste toata stirea