INCEPUTUL ANULUI SCOLAR 2022-2023 LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

5 SEPTEMBRIE 2022 IUSTIN POPOVICILa Seminarul Teologic Ortodox din Arad, ca si in celelalte unitati din tara, anul scolar 2022-2023 a inceput in ziua de 5 septembrie 2022. Mai intai a fost savarsita slujba Te Deum de inceput de an scolar, de catre P. Cuv. Parinte Dr. Iustin Popovici, consilier cultural in cadrul Arhiepiscopiei Aradului, alaturi de Pr. Prof. Dacian Emilian Nan si Pr. Prof. Codin Simonca-Oprita, in prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Timotei si a reprezentantilor ... citeste toata stirea