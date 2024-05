Incercare grosolana de masluire a sondajului Aradon

Am dorit ca in prag de campanie electorala sa aflam intentia de vot a aradenilor, sa aflam care le sunt preferintele si pe cine vor vota pentru functia de primar al Aradului. Stim foarte bine ca acest sondaj nu este un barometru exact a ceea ce se va intampla pe data de 9 iunie la Arad, la fel ca orice sondaj avand marja sa de eroare, dar am vrut sa oferim cititorilor nostri o imagine, chiar daca usor blurata, a situatiei candidatilor la inceputul acestei campanii. Iar pentru ca la alegerile ... citește toată știrea