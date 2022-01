Infectat cu Sars-Cov2, in loc sa fie in izolare, a fost depistat la Nadlac

Luni seara, in jurul orei 22.00, un barbat in varsta de 52 de ani din Sibiu, s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, cu scopul de a intra pe teritoriul Romaniei.Dupa efectuarea formalitatilor de intrare in tara, precum si celor epidemiologice, medicii din cadrul DSP au constatat ca barbatul figureaza deja in evidente ca fiind depistat pozitiv cu virusul SARS Cov-2, inca din data de 22 ianuarie si conform prevederilor legale, acesta trebuia sa se autoizoleze la domiciliul ... citeste toata stirea