Inflatia a explodat in iunie si a ajuns la 15,1% - Date ingrijoratoare publicate de Institutul National de Statistica

Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1%, in luna iunie, de la 14,5% in mai a acestui an, conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Inflatia a crescut in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 17,92%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%."Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie ... citeste toata stirea