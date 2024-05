Informare privind transportul in regim de taxi

Primaria Municipiului Arad anunta toate persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale, precum si persoanele juridice care desfasoara activitate de transport persoane si marfa in regim de taxi si la care valabilitatea autorizatiei este 20 august 2024, ca in perioada 20 iunie - 19 iulie 2024, se vor prelua dosarele pentru prelungirea autorizatiei taxi in conditiile art.11 alin. (5) din Legea nr.38/2003, modificata si completata.Documentele necesare ... citește toată știrea